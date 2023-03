Morínigo elogia desempenho do Ceará e garante foco no Clássico-Rei: 'todos os jogos são difíceis'

O Ceará venceu a Caldense por 3 a 0 na estreia da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (1). Sob comando de Gustavo Morínigo, o Alvinegro avançou de fase. O técnico avaliou o desempenho do grupo.

"Primeiro temos que analisar o resultado que foi o que viemos buscar. Isso valoriza o fato mais a classificação e o fato de os jogadores entrarem focados no jogo. Tivemos a sorte de fazer o primeiro gol primeiro. Mudamos a marcação com o Castilho formando trio com Arthur e Caíque e aí controlamos um pouco mais a partida e a diferença ficou marcada com a técnica do nosso time", ressaltou Morínigo.

Janderson, Vitor Gabriel e Luvannor marcaram os gols da equipe, que vai enfrentar o Ituano na próxima fase do torneio. No entanto, Morínigo garante que o foco agora é o Clássico-Rei.

"Saímos pensando no próximo jogo que é o Clássico. Sabemos que todos os jogos são difíceis, mas é focar na recuperação dos atletas, voltar bem e trabalhar para o domingo. A viagem influencia no aspecto de descanso. Sabemos que é fundamental a recuperação", avaliou.

O Ceará enfrenta o Fortaleza no segundo Clássico-Rei do ano. O duelo será neste domingo (5), na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. A partida terá início às 18h30 (de Brasília).

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: