Clássico-Rei na Arena Castelão tem divisão de público definida; confira

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou plano de ação para o Clássico-Rei do próximo domingo (5), às 18h30, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste de 2023. Ao todo, foram disponibilizados 56.525 ingressos, com maioria do Ceará, que é o mandante do confronto válido pela 6ª rodada.

Na divisão, os alvinegros ficam com 31.847, ocupando os setores Superior Norte, Inferior Norte, Superior Central, Bossa Nova, Especial e Premium. No caso do Fortaleza, a carga destinada é de 24.284, distribuídos entre Superior Sul, Inferior Sul, Superior Central e Bossa Nova.

Os portões da praça esportiva abrem a partir de 15h30. Vale ressaltar que, como em confrontos anteriores, a venda de bebida alcoólica não será permitida no Castelão durante esse Clássico-Rei.

Efetivo policial

No plano de ação, a FCF também detalhou o quantitativo de profissionais dos órgãos públicos. A Polícia Militar ainda informou que a torcida visitante poderá deixar as dependências do Castelão até 30 minutos do 2º tempo. Após o período, permanece, no mínimo, uma hora após o término do jogo.

Polícia Militar: 250 na área interna e 232 na área externa.

Polícia Civil: 16, sendo dois delegados, um supervisor, cinco escrivães, oito inspetores e um delegado supervisor.

Corpo de Bombeiros: 25.

AMC: 40.