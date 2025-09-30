Ceará está no top-5 de melhores defesas da Série A; veja ranking

O Ceará tem a quinta melhor defesa da Série A. O time levou 23 gols. Com a 25ª rodada encerrada, a equipe comandada por Léo Condé ganhou do São Paulo no Morumbis, com gol de Pedro Henrique. Mais que a conquista dos três pontos, esta foi a oitava partida do Vovô na elite nacional sem tomar gol.

O Alvinegro é superado apenas pelos melhores times da elite nacional. Flamengo tem a melhor defesa com apenas 12 gols sofridos. Palmeiras e Cruzeiro empatam com 19, e Botafogo fica em quarto, com 20, três a menos que o Vovô.

O bom desempenho defensivo reflete diretamente no campeonato do Alvinegro. Mesmo com o 5º pior ataque da Série A, o Vovô ocupa a 11ª colocação, com 31 pontos conquistados, graças à solidez defensiva.

POR QUAL MOTIVO O CEARÁ SOFRE POUCOS GOLS?

Com perfil equilibrado, a equipe alvinegra sabe defender bem e se sente confortável em um esquema mais reativo. Mais que as atuações de Bruno Ferreira, Fabiano, Willian Machado, Marcos Victor e Matheus Bahia, os jogadores ofensivos contribuem também na marcação. Como exemplo, Lourenço, Galeano, Pedro Henrique, Aylon ou Baya atuam de forma direta nas ações defensivas do Alvinegro.

VEJA RANKING DAS PIORES DEFESAS