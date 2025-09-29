Autor do gol da vitória do Ceará, Pedro Henrique exalta grupo e diz que quase deixou o clube

O atacante Pedro Henrique foi o herói do Ceara contra o São Paulo no Morumbis, ao marcar o gol da vitória na noite desta segunda-feira (29), pela 25ª rodada da Série A.

Ele entrou no 2º tempo no lugar de Paulo Baya e com 10 minutos em campo marcou o gol da vitória.

Ele exaltou o grupo de jogadores e disse que quase deixou o clube há dois meses:

Essa é essência do nosso clube, é o torcedor que nos acompanha. É por eles que a gente tenta dar sempre o máximo. Às vezes as coisas não acontecem como a gente planeja, mas hoje o grupo tá de parabéns. Eu acredito que seja o nosso coletivo, não o individual, que merece essa vitória por trabalhar muito, por por enfrentar um adversário de muita tradição, de muita qualidade aqui. Feliz novamente de, de fazer gol de novo com foco total aqui. Tive um dois meses atrás uma possível saída do clube, retomar o foco, tentar recuperar o meu melhor futebol, que eu sei que que eu ainda tô longe de de fazer". Pedro Henrique Atacante do Ceará

Com a vitória, o Alvinegro está em 11º com 31 pontos em 24 jogos. Na próxima rodada, a 25ª. o Vozão visita o Vitória, no Barradão, às 19 horas.