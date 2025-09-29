Análise: Ceará é eficiente no Morumbi e mostra mais uma vez reação quando precisa de resultados

O Ceará é um time cascudo. O DNA do Vovô na temporada é de muita luta, entrega, organização tática e bons resultados. Mas outro fator tem sido o diferencial além de tudo isso: o poder de reação da equipe.

Sempre que precisou reagir após resultados adversos, vindo de uma sequência difícil, o Ceará reagiu.

O Vovô vinha de 4 jogos sem vencer na Série A (empates do Bahia, Vasco e Grêmio e derrota para o Juventude), e tinha um São Paulo fora de casa.

O time de Condé foi seguro e venceu por 1x0, gol de Pedro Henrique, fazendo o Vozão subir para a 11ª colocação, e o mais importante, abrir 9 pontos para o Z4.

Além de Pedro Henrique, que entrou no 2º tempo e mudou o jogo, com o gol e mais movimentação no ataque, as atuações de Willian Machado, Richardson, Marcos Victor e Matheus Bahia foram mais uma vez seguras. Pedro Raul, Paulo Baya, Galeano e Dieguinho tiveram apagados.

Legenda: O Ceará venceu o São Paulo com gol de Pedro Henrique Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Como conjunto o Ceará fez bom jogo, foi melhor diante do pressionado São Paulo, e sai do Morumbis com uma vitória animadora.

Outras reações

Nas outras vezes nesta Série A, a o clube respondeu bem a sequências ruins. Após empatar com o Santos, perder para Botafogo e Atlético/MG, venceu o Fortaleza.

Após 3 derrotas seguidas, contra Corinthians, Internacional e Mirassol, venceu o Cruzeiro por 2x1 no Mineirão e empatou com o Flamengo no Maracanã.

Ou seja, o Ceará consegue se recuperar na Série A quando precisa e mantém a equipe em uma condição confortável na tabela.

Sequência de jogos

A 11ª colocação com 21 pontos é ótima, já que o clube está 3 pontos do G8, e 9 de vantagem para o Z4.

A vitória diante do São Paulo dá confiança para a sequência, que prevê (Vitória fora, Santos em casa e Sport fora), acessível para pontuar.