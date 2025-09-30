O que disse Léo Condé sobre a campanha do Ceará e oferta recusada de Pedro Henrique

O Ceará conquistou uma vitória histórica na Série A nesta segunda-feira (29) contra o São Paulo. Pela primeira vez, venceu o adversário paulista fora de casa pelo Brasileirão. Em campo, um resultado com gol de Pedro Henrique, que alavancou a equipe na tabela de classificação e concedeu um novo caminho na meta alvinegra. Assim, o técnico Léo Condé avaliou a campanha na 1ª divisão.

“No Brasileirão, na primeira meta, a gente conseguiu atingir nesse momento uma pontuação que é compatível para uma campanha de permanência. Então a nossa expectativa é de concluir isso (da pontuação) o quanto antes e quem sabe buscar algo maior dentro da competição nas rodadas finais. Eu acho que o Ceará vem fazendo um campeonato consistente, nós temos a 5ª melhor defesa do campeonato. É claro que é difícil você ter esse equilíbrio, a gente gostaria de estar produzindo mais no aspecto ofensivo, mas é uma equipe muito competitiva. Acho que até aqui tem sido uma campanha satisfatória, naturalmente, para uma equipe que foi praticamente toda modificada em relação à temporada passada, onde nós perdemos jogadores importantes, como Erick Pulga, que foi para o Bahia, o Saulo Mineiro, que foi para fora do país, o David Ricardo, no Botafogo, e o Tchoca, que retornou para o Corinthians, então nós perdemos muitos jogadores que foram importantes naquela reta final (de 2024), e o clube foi criativo na busca de outros atletas. A gente teve que praticamente reestruturar essa equipe, então a gente tem algumas oscilações normais dentro do jogo, dentro da competição, mas a gente sabe que os adversários, quando vem jogar com o Ceará, se sentem incomodados porque é uma equipe que combate muito, que marca muito, e quando tem bola é objetiva. A gente tenta criar o máximo de desconforto aos adversários”. Léo Condé Técnico do Ceará

Na tabela de classificação, o Vovô atingiu 31 pontos e subiu para a 11ª colocação. Restando 14 rodadas, precisa somar mais 12 para alcançar a marca de 43, que é a pontuação atual dos estatísticos para garantir a permanência. Em paralelo, ainda ampliou a distância do Z-4 para nove.

Deste modo, a equipe pode sonhar com mais na campanha de retorno à elite, como cravar uma vaga na Sul-Americana. O próximo compromisso é quinta-feira (2), com o Vitória-BA, às 19h, no Barradão.

Importância de Pedro Henrique

Legenda: O atacante Pedro Henrique marcou o gol da vitória do Ceará contra o São Paulo Foto: Felipe Santos / Ceará

Mais uma vez, o atacante Pedro Henrique foi o herói alvinegro no Brasileirão. Após atravessar um momento de oscilação com a camisa do Ceará, até perdendo a vaga de titular, o atleta de 35 anos retomou o protagonismo e marcou duas vezes ao deixar o banco de reservas: no empate heróico com o Vasco em 2 a 2, em São Januário, e na vitória histórica diante do São Paulo, no Morumbi.

Condé também avaliou o desempenho do atleta e ressaltou que, em breve, pode voltar aos titulares. Ao longo da temporada, o jogador participou de 32 jogos, conseguindo marcar sete gols até agora.

“O Pedro, ao longo da temporada, teve um início muito bom, mas depois teve uma lesão que o afastou por um bom tempo. Depois retornou, novamente jogando bem, e teve o período que acontece com qualquer atleta, que ele recebeu a proposta (para sair do Ceará), conversou com a direção, que mostrou para ele que era importante e o convenceu de continuar no clube. Nesse período também acabou chegando outros atletas da posição, e a gente também tem que oportunizar, mas ele continuou trabalhando, e a gente conta muito com ele. Vai ter jogo que vai iniciar jogando, vai ter jogo que vai entrar no decorrer da partida, não só ele, como vários outros jogadores, o próprio Marllon teve um momento titular, mas agora é o momento do Marcos Victor, que é natural. Só que o Pedro é um jogador que tem uma característica muito particular, é um segundo atacante, mas que se movimenta bastante, então a gente consegue utilizar também como um 9 de movimentação, que trabalha tanto pela faixa direita quanto esquerda e, daqui a pouco, vai ter novamente essa oportunidade de iniciar uma partida. A participação dele nos últimos jogos tem sido importante”. Léo Condé Técnico do Ceará

Na última janela de transferências, Pedro Henrique recebeu uma proposta do Athletico-PR, mas a oferta foi recusada. A chegada em Porangabuçu foi no início de 2025, com vínculo até o fim de 2026.