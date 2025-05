Ceará e Fortaleza não alcançam metas na Copa do Brasil; Maracanã cai, mas faz história

O futebol cearense deu adeus à Copa do Brasil de 2025 na terceira fase da competição. Ceará, Fortaleza e Maracanã foram eliminados por Palmeiras, Retrô e Internacional, respectivamente. Da queda dos três, apenas a do alviceleste superou as próprias expectativas para o torneio, enquanto Vovô e Leão não cumpriram com as metas traçadas para o torneio.

No início da temporada, as diretorias de Ceará e Fortaleza costumam projetar o desempenho dentro das competições que vão disputar e a Copa do Brasil tem o peso do fator financeiro. Cada fase a mais disputada significa mais dinheiro arrecadado de premiação e o torneio paga altas cifras, gerando impacto direto nos orçamentos.

Na disputa da Copa do Brasil desde a primeira rodada, o Vovô tinha como meta chegar pelo menos às oitavas de final, mas parou na terceira fase diante do Palmeiras, perdendo os dois jogos (4 a 0 no placar agregado). A equipe alvinegra arrecadou R$ 5,7 milhões, mas deixou de somar mais R$ 3,6 milhões, cota paga aos times que seguiram para a fase seguinte.

O Fortaleza entrou direto na terceira fase por estar disputando a Libertadores da América e pegou o Retrô, de Pernambuco, no sorteio. O Leão empatou duas vezes pelo placar de 1 a 1 e foi eliminado nas penalidades por 4 a 1, ficando duas fases atrás do que projetou. O Tricolor tinha como meta chegar às quartas de final. Há cinco anos o Fortaleza não caía diante do seu primeiro adversário na Copa do Brasil. A arrecadação no torneio foi de R$ 2,3 milhões.

Histórico

A queda do Maracanã frente ao Internacional era esperada, dado o favoritismo do time gaúcho, mas o time de Maracanaú fez história ao chegar na terceira fase da Copa do Brasil logo na primeira participação na competição.

Na disputa por vaga nas oitavas de final, diante do Colorado, o time do técnico Júnior Cearense foi dominado e perdeu por 4 a 0 no placar agregado, mesmo com o goleiro Rayr defendendo três penalidades de Allan Patrick.

O Maracanã avançou duas vezes no torneio, contra Ferroviário e Ceilândia, nos pênaltis, e conseguiu arrecadar R$ 4,1 milhões em premiação.