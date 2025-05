Palmeiras x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Palmeiras e Ceará entram em campo, nesta quinta (22), às 19h30, em confronto decisivo pela terceira fase da Copa do Brasil. Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0, o Vozão precisa vencer por dois gols de diferença para garantir vaga nas oitavas de final. Ao time alviverde, o empate basta para conseguir o objetivo. Em caso de vitória alvinegra por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis no Allianz Parque, em São Paulo.

O Vovô chega embalado depois de bater o Sport por 2 a 0, no último final de semana, na Arena Castelão. O duelo pelo Brasileirão deixou o time de Léo Condé no G-5 da competição com 15 pontos somados, mas agora, o Vozão vira a chave para a Copa do Brasil. Na competição, o Alvinegro precisa vencer por um gol de diferença para devolver o placar da primeira partida e, para isso, Léo Condé vai utilizar o que tem de melhor no elenco.

O Palmeiras tem vantagem do empate depois de vencer o Ceará por 1 a 0, com gol de Gustavo Gomez na partida de ida. Inclusive, a partida na Arena Castelão iniciou mais uma boa sequência do time de Abel Ferreira, com seis vitórias consecutivas, assumindo as lideranças do Brasileirão e da Libertadores.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão da Amazon Prime Video, da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O VOZÃO?

Dúvida para o duelo, Pedro Raul está na lista dos relacionados para o confronto diante do Palmeiras. O atleta saiu de campo contra o Sport depois de sofrer torção no tornozelo ainda na primeira etapa. O artilheiro do time na temporada, com nove gols, não participou das atividades com bola nos dois primeiros dias de treino. Apesar disso, o camisa 9 viajou e é opção para Léo Condé.

Além do centroavante, o Vovô tem os retornos de Bruno Ferreira, voltando a ser relacionado depois de seis jogos fora por conta de lesão no quadril, e Fernando Sobral, que cumpriu suspensão automática diante do Sport. Assim, o volante deve voltar ao time titular na vaga de Lourenço, enquanto Bruno Ferreira vai para o banco de reservas.

Contra o Palmeiras, Condé estudou possibilidades para ter um time eficiente no ataque, já que precisa de gols para avançar de fase na Copa do Brasil. Em 27 partidas na temporada, o Vozão balançou as redes em 43 oportunidades.

Outro ponto positivo está na defesa, com Fernando Miguel vindo de sete jogos na equipe, sendo os últimos três sem sofrer gols. Para avançar de fase, o Ceará precisa melhorar o retrospecto como visitante na temporada. A última vez que o time de Porangabuçu venceu longe do estado, foi diante do Sergipe, por 2 a 0, há três meses, pela primeira fase da Copa do Brasil.

COMO CHEGA O VERDÃO?

Para o duelo decisivo, o Palmeiras vai com força máxima. O zagueiro Micael e o atacante Vitor Roque voltam ao time depois de ficarem de fora do duelo contra o Bragantino na última rodada do Brasileirão. Outra peça que deve ir no banco de reservas é Paulinho, poupado das partidas recentes do time alviverde.

Outro que retorna ao time é o próprio treinador, que estava suspenso, e não comandou o Palmeiras no triunfo sobre o Massa Bruta. O comandante português, inclusive, deve fazer mudanças no time titular para encarar o Ceará. Ele busca seu segundo título da Copa do Brasil à frente da equipe paulista.

A artilharia do time na temporada é puxada por Estêvão com oito gols marcados. A lista tem ainda Maurício e Flaco Lopez, com sete tentos assinalados cada, seguidos por Facundo Torres, com cinco, e Richard Ríos, que vem na sequência com três bolas na rede.

Com duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, Abel Ferreira é colocado como o maior treinador da história do Verdão. Com 326 jogos pelo time alviverde, ele vive bom momento com a torcida depois de desconfiança iniciada na temporada com o vice no Paulistão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul (Lelê). Técnico: Léo Condé.

Palmeiras: Weverton; Giay (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Vanderlan (Piquerez); Aníbal Moreno, Richard Ríos e Felipe Anderson (Mauricio); Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA | PALMEIRAS X CEARÁ

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Data: 22/05/25 (quinta-feira)

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Árbitro Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

Árbitro Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Quarto Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

Árbitro de vídeo (VAR): Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)