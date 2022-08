Ceará e Fortaleza fazem jogos decisivos por acesso à elite do Brasileirão Feminino

Ceará e Fortaleza entram em campo em jogos decisivos da 2ª fase do Brasileirão A2 neste sábado (13). As equipes vão disputar com JC Clube e Real Ariquemes, respectivamente, o acesso inédito para a primeira divisão do futebol feminino.

Legenda: Ceará enfrenta o JC Clube por vaga no Brasileirão A 1. Foto: Kely Pereira/Ceará SC

CEARÁ

As Meninas do Vozão entram em campo primeiro. Às 15h (de Brasília), na Cidade Vozão, em Itaitinga, o time alvinegro encara o JC Clube (AM). No primeiro jogo, o grupo cearense venceu por 4 a 2.

Com a vantagem, a equipe de Erivelton Viana pode ter uma vitória simples, empatar ou perder por até um gol que poderá confirmar a participação inédita na principal divisão do futebol feminino nacional. A zagueira Karen e a atacante Annaysa estão de fora. Elas foram expulsas no jogo de ida e cumprem a automática.

As alvinegras lideraram o Grupo C na primeira etapa. Ao todo, foram cinco vitórias e dois empates. O time cearense conquistou 17 dos 21 pontos possíveis e segue invicto. Além disso, conta com Michele Carioca, uma das artilheiras da competição.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO:

Lia; Emilly, Rebeca, Lana, Mariana; Natalia, Bia, Kaillany; Ceará, Amalia e Dayane. Técnico: Erivelton Viana

Legenda: Leoas vão em busca de virar placar para garantir vaga no Brasileirão. Foto: Lucas Emanuel/Fortaleza EC

FORTALEZA

As Leoas entram em campo um pouco depois, às 16h30 (de Brasília). Em Rondônia, o time faz o segundo jogo com o Real Ariquemes, no Estádio Valerião. O Fortaleza foi derrotado por 1 a 0 no primeiro duelo, mas tem chance de se recuperar e conquistar o acesso.

Ao Fortaleza só interessa vencer e vai com força máxima, sem nenhum desfalque. A equipe liderada pela técnica Débora Ventura precisa de uma vitória por dois gols de diferença para conquistar a tão sonhada vaga no Brasileirão A1. Caso o time tricolor faça 1 a 0, a disputa irá para os pênaltis.

O Fortaleza se classificou para as quartas em segundo do Grupo C. Foram oito pontos conquistados numa campanha com duas vitórias, dois empates e três derrotas. Além disso, sete gols marcados e seis sofridos.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO:

Taluane; Silvana, Ana Lourdes, Rayane e Rebeca; Bruna, Isabella Mendes, Jaque e Mariana; Emily e Akhemi. Técnica: Débora Ventura.

ONDE ASSISTIR

As partidas serão transmitidas pela Eleven Sports



FICHA TÉCNICA:

Ceará x JC Clube

Data e hora: 13/08, às 15h (de Brasília)

Local: Cidade Vozão, em Itaitinga (CE)

Real Ariquemes x Fortaleza

Data e hora: 13/08, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Valerião, em Ariquemes (RO)

