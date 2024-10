Éder Militão é cortado da Seleção Brasileira por lesão e dá lugar a Fabrício Bruno

O técnico Dorival Júnior terá uma Seleção Brasileira bastante desfigurada na rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Apenas neste domingo foram dois cortes. Depois e anunciar que Vinicius Júnior estava fora contra Chile (dia 10) e Peru (dia 15), outro jogador do Real Madrid acabou cortado: Éder Militão. O zagueiro dá lugar a Fabrício Bruno, do Flamengo.



Eder Militão havia sido substituído diante do Lille, pela Liga dos Campeões, acusando um problema muscular. Mas voltou diante do Villarreal, neste sábado - entrou no segundo tempo - o que dava a impressão que estava recuperado. O problema persistiu, contudo.



"Fabrício Bruno, do Flamengo, foi convocado neste domingo (6) para a seleção brasileira, que enfrenta o Chile, na quinta (10), em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ele foi chamado para o lugar de Éder Militão, do Real Madrid, da Espanha", anunciou a CBF.

Legenda: Fabrício Bruno foi convocado para o lugar de Éder Militão Foto: Rafael Ribeiro/CBF



"O atleta deixou a partida do clube espanhol pela La Liga no sábado (5) reclamando de dores musculares na coxa esquerda. Ele foi submetido neste domingo em São Paulo a exames, que constataram uma lesão muscular pequena na coxa esquerda que o impede de atuar nos dois jogos do Brasil", completou a CBF, revelando que o jogador já estava no País para se apresentar à seleção brasileira. "O atleta deixou a partida do clube espanhol pela La Liga no sábado (5) reclamando de dores musculares na coxa esquerda. Ele foi submetido neste domingo em São Paulo a exames, que constataram uma lesão muscular pequena na coxa esquerda que o impede de atuar nos dois jogos do Brasil", completou a CBF, revelando que o jogador já estava no País para se apresentar à seleção brasileira.

5 jogadores cortados por lesão

Os jogadores se reúnem com a comissão técnica nesta segunda-feira, para treinos no CT do Palmeiras. O corte de Eder Militão é para evitar um agravamento da contusão. Ele é o quinto jogador cortado por lesão, o quarto titular. Antes, Dorival Jr. Teve de substituir o goleiro Alisson, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Vini Jr. Bremer, que poderia ser uma alternativa para a vaga de Militão, foi o primeiro cortado, com lesão grave no joelho, com Beraldo chamado.



Marquinhos e Gabriel Magalhães devem ser os zagueiros nos dois jogos, com Abner e Alex Telles disputando uma vaga na esquerda. Ederson tem tudo para assumir o gol e Raphinha ganha força para ser o titular no lugar de Vini Jr.