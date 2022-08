Ceará vence JC no Amazonas e abre vantagem nas quartas de final do Brasileirão Feminino

O Ceará venceu o JC-AM neste sábado (6), no Estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara (AM), por 4 a 2, no duelo de ida das quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Daiane, Annaysa (2x) e Michelle Carioca marcaram para o Alvinegro de Porangabuçu, enquanto Fran e Deise descontaram para o time mandante.

Com o resultado, a equipe alvinegra deu passos largos ao acesso à elite do futebol feminino. No duelo da volta, vitória, empate ou derrota por até um gol de diferença classificam as Meninas do Vozão à Série A1 do Campeonato Brasileiro.

O duelo decisivo acontece no sábado (13), às 15h (horário de Brasília), na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil