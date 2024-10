Acessos definidos: Saiba quem são os quatro clubes que subiram para a Série B do Brasileiro

A Série B de 2025 terá quatro novos integrantes, após garantirem acessos na Série C deste ano. Remo, Volta Redonda/RJ, Athletic/MG e Ferroviária/SP conquistaram o acesso nos quadrangulares finais da Série C e estarão na 'Segundona' no ano que vem.

Na semana passada, o Remo e o Volta Redonda conseguiram, por antecipação, a vaga para a Série B em 2025. No Mangueirão lotado, os paraenses derrotaram o São Bernardo por 1 a 0. Ajudando pelo resultado em Belém, o Volta Redonda subiu. No dia anterior, o Voltaço derrotou o Botafogo-PB por 2 a 1, no Raulino de Oliveira.

O Voltaço subiu como líder do Grupo A com 12 pontos, e o Remo em 2º com 9. Botafogo/PB e São Bernardo, com 5, ficaram pelo caminho.

Legenda: O Remo conquistou o acesso no Mangueirão lotado por sua fanática torcida Foto: Samara Miranda / Ascom Remo

O Athletic e a Ferroviária subiram neste sábado (5) para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. Diante dos seus torcedores, os dois clubes conseguiram o acesso.

Em São João del Rei, o time da casa venceu o Londrina por 2 a 1 e garantiu o primeiro lugar no grupo e o direito de jogar a final. Já em Araraquara, a Ferroviária derrotou, de virada, o Ypiranga-RS por 4 a 2. A 'Ferrinha' subiu junto com o Ferroviário ao decidir a Série D de 2023 com o time coral e agora volta para a segundona depois de 30 anos.

No Grupo C, o Athletic subiu como líder com 10 pontos e a Ferroviária foi 2ª colocada também com 10, mas o time mineiro teve melhor saldo: 3 contra 0. Londrina, com 7 e Ypiranga/RS, com 6, ficaram pelo caminho.

Final da Série C

O Athletic e o Volta Redonda farão a final da Série C em dois jogos, em datas a serem definidas pela CBF.