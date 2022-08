Fortaleza sofre gol nos acréscimos e perde para Real Ariquemes pelo Brasileirão Feminino

O Fortaleza perdeu para o Real Ariquemes neste sábado (6), no CT Ribamar Bezerra, no duelo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. Raquel marcou o único gol da partida.

Com o resultado, a equipe de Rondônia abre vantagem no duelo classificatório que vale o acesso à elite do futebol feminino. Para garantir vaga na edição de 2023, o Fortaleza precisará vencer o confronto por dois ou mais gols de diferença. Caso repita o placar deste sábado, a disputa será nos pênaltis.

O duelo decisivo acontece no Estádio Valerião, no sábado (13), às 16h30 (horário de Brasília).

