Ceará e Fortaleza buscam recuperação no Campeonato Brasileiro Sub-20

Os clubes cearenses voltam a campo neste sábado (18), às 10h, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. No Estádio Franzé Moraes, na Cidade Vozão, o Ceará encara o América (MG) e, no mesmo horário, o Fortaleza recebe o Bahia, no CT Ribamar Bezerra. Os canais oficiais dos clubes no YouTube irão transmitir os jogos das equipes.

Contra o coelho mineiro, o Ceará vai em busca da recuperação. O Vozão iniciou o Brasileirão Sub-20 com derrota por 2 a 1 para o Atlético (MG), no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte (MG). Vitinho e Yan marcaram para o galo mineiro e Caio diminuiu para o Alvinegro de Porangabuçu.

O Leão do Pici também começou mal na competição da base. Também no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte (MG), o Fortaleza perdeu por 5 a 0 para o América (MG) na estreia do torneio. Os gols do Coelho foram marcados por Renato, Adyson, Diogo e Stevanato, duas vezes.

TRANSMISSÃO NO YOUTUBE

A novidade para esta segunda rodada são as transmissões nos canais oficiais dos clubes no YouTube. Direto da Cidade Vozão, em Itaitinga, a Vozão TV assume a frente da partida entre Ceará e América (MG). O canal oficial do Alvinegro na plataforma conta com 173 mil inscritos.

Lá no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, as emoções de Fortaleza e Bahia, na manhã deste sábado (18), passarão na TV Leão. Na plataforma, o Tricolor de Aço possui cerca de 207 mil inscritos.