Ceará e Floresta entram em acordo para pagamento de transferência de Marcos Victor

Ceará e Floresta entraram em um acordo para o pagamento de R$ 1,8 milhão referente à transferência do zagueiro Marcos Victor para o Bahia.

O Ceará pagou R$ 200 mil nesta quarta-feira (31) e pelo acordo feito, deve realizar outro pagamento nos primeiros dias de fevereiro e depois mais cinco parcelas até julho.

Entenda do caso

Quando o Ceará vendeu o zagueiro para o Bahia no ano passado por R$ 3,9 milhões, o Verdão da Vila tinha direito a 40% dos direitos econômicos, enquanto o Ceará ficou com 60%.

Um acordo entre Floresta e Ceará previa o repasse após o Vovô receber duas parcelas do Bahia: a 1º em janeiro de 2023 e a segunda no próximo dia 31. O Ceará deveria ter feito repasse referente à 1ª parcela, mas não fez no prazo, com isso, o Verdão entrou na Justiça no último dia 22 solicitando o pagamento.

No último dia 30, o Verdão havia conseguido uma liminar pedindo o bloqueio dos 40% que tem direito sobre a venda do zagueiro Marcos Victor do Ceará para o Bahia.

