Zagueiro do Ceará passa por cirurgia após grave lesão; veja tempo de recuperação

Gabriel Lacerda, zagueiro do Ceará, passou por uma cirurgia na última segunda-feira (26) após uma grave lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho direito. Daniel Gomes, médico do clube, foi o responsável pela operação.

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, Gabriel Lacerda vai iniciar nos próximos dias sessões de fisioterapia no Ceará, como sequência do protocolo de recuperação da lesão. A previsão de retorno aos gramados é de oito a nove meses.

Legenda: Gabriel Lacerda com a camisa do Ceará Foto: Kid Júnior/SVM

Gabriel Lacerda foi reintegrado ao elenco do Ceará em julho, após período de empréstimo no Sydney, da Austrália, mas não chegou a jogar pelo Vovô desde que voltou a Porangabuçu, ficando no banco de reservas em quatro partidas.

A lesão aconteceu durante uma sessão de treinamentos no clube. Para a zaga, o Ceará conta hoje com outros seis jogadores: David Ricardo, João Pedro, Luiz Otávio, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Yago.