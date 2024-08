Sobre Vojvoda, Sasha afirma: “Tenta deixar claro que podemos bater de frente com qualquer equipe”

Ele (Vojvoda) sempre tenta deixar bem claro que hoje a gente pode bater de frente com qualquer equipe, não importa em qual estádio a gente vá, qual atmosfera que a gente enfrente, podemos fazer nosso futebol, bater de frente e sair com o resultado que a gente tanto almeja. Então é isso ele sempre tenta passar no dia a dia, no trabalho, do jeito que ele faz as preleções, nos vídeos, nas reuniões dele. É o que ele tenta mostrar

Lucas Sasha Volante do Fortaleza