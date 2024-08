Prefeito de João Dias, no Rio Grande do Norte, é morto a tiros ao lado do pai

O prefeito da cidade de João Dias, no interior do Rio Grande do Norte, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (27). Marcelo Oliveira (União Brasil) era candidato à reeleição. As informações são do g1.

No momento do crime, ele estava acompanhado do pai, Sandi Alves de Oliveira, de 58 anos, que também foi baleado e morreu. Marcelo chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde de Catolé do Rocha, na Paraíba, mas não resistiu.

O óbito foi confirmado pela Polícia Civil por volta das 13h. Ainda não se sabe como o duplo assassinato ocorreu e ninguém foi preso até o momento.

PREFEITO FOI AMEAÇADO EM 2020

Marcelo foi eleito em 2020, mas renunciou o cargo após seis meses de mandato. Ele retornou à Prefeitura em outubro de 2022 após alegar na Justiça que havia sido coagido a abrir mão da funções sob ameaças da família da sua então vice-prefeita, Damária Jácome.

Damária também está concorrendo ao cargo de prefeita de João Dias em 2024 pelo Republicanos.