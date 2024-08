Ceará x Novorizontino: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará enfrenta o Novorizontino-SP, nesta segunda-feira (26), às 21h, em confronto pela 22ª rodada da Série B. No meio da tabela de classificação, o Vozão encara o time paulista que vem numa sequência sem derrotas e está dentro do G-4. O confronto acontece na Arena Castelão, em Fortaleza.

O Alvinegro chega para o duelo depois de vencer o CRB-AL por 2 a 0, no estádio Rei Pelé. A equipe de Léo Condé tem mais 16 decisões daqui para frente na competição e é com esse espírito que o Vozão almeja as primeiras colocações. O time de Porangabuçu soma 32 pontos com 9 vitórias, 5 empates e 8 derrotas em 22 rodadas da segundona até aqui.

Do outro lado, o Novorizontino vive bom momento na competição com uma sequência de 12 jogos sem derrota, com 7 vitórias e 5 empates. Na rodada passada, o time de Eduardo Baptista venceu o Ituano por 1 a 0, dentro de casa, e assumiu, naquele momento, a liderança temporária da Série B, com 40 pontos. Mesmo em caso de derrota, o Tigre do Vale permanece no G-4 da competição.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

RETORNOS E BAIXAS NO VOZÃO

Depois de cumprir suspensão contra o CRB, o zagueiro Matheus Felipe volta a ser opção no time de Léo Condé. Apesar disso, a defesa do Ceará não sentiu tamanha ausência e não foi vazada contra o adversário alagoano. Assim, o camisa 42 disputa por espaço com Ramon Menezes e David Ricardo.

Presente na última lista de lesionados, o meio-campista Lourenço, que trata luxação no ombro direito, ainda é dúvida para o compromisso desta segunda-feira. Já Facundo Barceló iniciou na última semana o período de transição e tem possibilidade de ser opção no ataque alvinegro.

O zagueiro Gabriel Lacerda tem lesão no menisco do joelho direito e realiza fisioterapia pré-operatória. Ele deve desfalcar o time durante todo o restante da temporada.

ATAQUE ALVINEGRO

Depois de bater o CRB por 2 a 0, em Alagoas, o Ceará pulou para a liderança do melhor ataque da competição ao final da rodada. Em 22 partidas até aqui, o Vozão balançou as redes adversárias em 35 oportunidades, com destaque para Erick Pulga e Aylon, que fizeram cinco gols nas últimas seis partidas cada.

Pulga continua sendo destaque durante toda temporada, com 16 gols marcados, 7 quando o recorte é feito pela segundona. Enquanto isso, Aylon vem na cola, com 10 tentos feitos no ano e 6 na Série B. Os dois atletas voltaram ao protagonismo com o técnico Léo Condé, que tem extraído o melhor de cada um.

Além dos dois, a lista de artilheiros na competição conta com Saulo Mineiro, que tem cinco gols, seguido por Lourenço e Barceló, com quatro cada, Ramon Menezes, dois, e o restante que balançou a rede em uma oportunidade: Raí, Rafael Ramos, David Ricardo, Lucas Mugni e Recalde.

COMO CHEGA O TIGRE DO VALE?

O Novorizontino chega para o confronto com uma sequência de 12 jogos sem derrota, com sete vitórias e cinco empates. A última vez que o aurinegro saiu de campo derrotado foi há dois meses, pela Ponte Preta, no dia 15 de junho. O time representa a cidade de Novo Horizonte que tem apenas 38 mil habitantes.

Eduardo Baptista, de 52 anos, está em sua segunda temporada à frente do Novorizontino. Depois de bater o Ituano, na última rodada, e chegar na ponta da tabela, o comandante do time aurinegro fez questão de ressaltar o trabalho que vem sendo feito nos últimos anos.

"Primeiro é valorizar, 40 pontos em um campeonato onde nós temos oito times com uma folha de pagamento cinco, seis vezes maior que a nossa. Nosso time não é o Flamengo, é um time simples, de caras trabalhadores. A gente sabe que essa equipe sabe sofrer e no momento a gente vai ajustar, então é mérito aos jogadores que se entregaram, lutaram e mesmo com um primeiro tempo com um bom nível técnico, não deixa de entregar, por isso o meu apoio e meu orgulho de ter esses jogadores", avaliou o técnico. Eduardo Baptista Técnico do Novorizontino

O destaque do time na Série B são os atacantes Lucca e Rodolfo, que têm cinco gols marcados cada. O primeiro tem 34 anos e já passou por Ponte Preta e Corinthians. O segundo passou pelo Fortaleza em 2018. O Tigre do Vale tem ainda o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, que passou pelo Alvinegro ano passado, e o meio-campista Marlon, que atuou em duas temporadas no Ceará.

REENCONTRO DOS TIMES

Pelo primeiro turno da segundona, o Ceará bateu o time aurinegro por 3 a 0, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Além do duelo deste ano pela segundona, os times se enfrentaram em outras duas ocasiões também pela Série B e com triunfos do Novorizontino. Assim, o Vozão tenta igualar no histórico de confrontos esta noite.

No interior de São Paulo, em jogo válido pela 3ª rodada do primeiro turno, o Ceará teve noite mágica dos gringos: Barceló, Recalde e Lucas Mugni. Os atletas fizeram os gols da vitória do vovô sobre o adversário e quebraram o jejum que existia do lado alvinegro. Os gols dos dois últimos foram os únicos deles na competição até aqui.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, De Lucca e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé.

Novorizontino: Jordi; Patrick, Rafael Donato e Luisão; Igor Formiga, Léo Tocantins, Eduardo e Marlon; Waguininho, Rodolfo e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X NOVORIZONTINO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 26/08/24 (segunda-feira)

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Árbitro: Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistente 1: Ruan Luiz de Barros Silva (AL)

Assistente 2: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL)

Quarto Árbitro: Léo Simão Holanda (CE)

Árbitro de vídeo (VAR): Diego Pombo Lopez (BA)

AVAR: Antônio Adriano de Oliveira (MA)