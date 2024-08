Ceará acerta contratação do atacante Rafinha por empréstimo; veja detalhes

Rafinha, atacante de 24 anos, é o novo reforço do Ceará para o restante da temporada 2024. O Diário do Nordeste apurou que o Vovô acertou a contratação do jogador do Tombense por empréstimo até o final do ano, com opção de compra ao final do período.

Ainda de acordo com a apuração do Diário do Nordeste, Rafinha já desembarcou em Fortaleza (CE) e esteve inclusive na Arena Castelão na noite da última terça-feira (26), quando o Ceará venceu o Novorizontino por 1 a 0, pela Série B do Brasileirão 2024.

Legenda: Rafinha na Arena Castelão Foto: Reprodução/Instagram

Rafinha estava atuando pelo Tombense, que nesta temporada disputou a Série C do Brasileirão. Em 27 jogos disputados, ele somou quatro gols e duas assistências. Na Série C, foram 16 jogos, dois gols e uma assistência.

Rafinha é natural de São José do Rio Preto (SP) e acumula passagens pelas categorias de base de Rio Preto, América-SP e Grêmio, e pelas equipes profissionais de Capivariano e Tombense, onde atuou nas duas últimas temporadas.