Torcedor do Fortaleza viraliza durante comemoração após vitória sobre Corinthians; veja vídeo

O Fortaleza venceu o Corinthians, na tarde do último domingo (25) e se tornou o novo líder da Série A do Campeonato Brasileiro. Após alcançar o topo da tabela, a torcida do Leão foi ao delírio na Arena Castelão. Durante a comemoração dos tricolores, o vídeo do auxiliar administrativo, Gustavo Carvalho, de 30 anos, viralizou na redes sociais.

Em um momento de alegria e comemoração, torcedores do Leão gravaram o Gustavo indo ao delírio enquanto dançava a música "Cavalinho" do DJ e cantor Pedro Sampaio, no estacionamento da Arena Castelão.

"Eu sou um cara muito brincalhão. Sempre sou o motivo dos risos da turma. Sempre faço essas danças, onde eu estou a alegria é garantida [...] Foi uma sensação inexplicável. Deu logo vontade de chorar, depois de sair pulando sem parar e gritar um grito de libertação de tudo o que passamos e de lembrar de muitos amigos que não podem está vivendo isso hoje pois não estão entre a gente", disse Gustavo sobre a comemoração após o Fortaleza assumir a liderança do campeonato.

Além da liderança na Série A, o Leão, que vive o melhor momento de sua história, avançou para as quartas de final da Copa Sul-Americana, onde vai encarar, novamente, o Corinthians. Após o momento de descontração e vibração, Gustavo falou sobre como esta sendo viver esse momento histórico do clube.

"Emoção está a mil. Estamos vivendo hoje o inimaginável. Quando criança eu me perguntava se um dia jogaríamos uma libertadores, e contra os maiores times dessa competição. Conseguimos realizar esse sonho inimaginável. Hoje estamos vivendo mais um vez sonho que parecia impossível, que é o titulo do brasileiro. Temos a consciência que não será nada fácil, mas que somos capazes de poder conquistar esse tão sonhado titulo. E assim vamos vivendo jogo a jogo. Comemorando, dançando, pulando, gritando e explodindo as emoções", contou Gustavo.