Quais as chances de acesso do Ceará na Série B? Veja probabilidades

A vitória do Ceará sobre o Novorizontino na última segunda-feira (26) fez o Vovô voltar a se aproximar do G-4 da Série B do Brasileirão 2024. O time alvinegro agora soma 35 pontos em 23 rodadas disputadas, momentaneamente na quinta colocação na tabela.

O Diário do Nordeste apresenta abaixo uma análise estatística feita por uma instituição que apontou um crescimento nas probabilidades do Ceará conquistar o acesso à Série A do Brasileirão ao final da temporada.

Legenda: Saulo marcou o gol da vitória do Ceará contra o Novorizontino Foto: KID JUNIOR / SVM

UFMG

De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Ceará tem hoje 30,6% de chance de acesso à Série A, ficando atrás na probabilidade de Sport, Santos, Mirassol, Novorizontino e Vila Nova.

“Com os jogos sendo realizados, nós conseguimos medir e modular o perfil de cada time jogando como mandante e visitante. Usamos basicamente as porcentagens de vitórias, empates e derrotas nessas duas circunstâncias para os cálculos, dando um peso para o nível do adversário”, disse Gilcione Nonato, da UFMG, em entrevista ao Estadão, em 2023.

“Vencer um bom adversário ou perder para um rival ruim têm pesos maiores. Assim, com esses perfis estabelecidos, os projetamos sobre os jogos não realizados, por meio de três milhões de simulações a cada atualização do site”, completou.