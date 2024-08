Thiago Monteiro cai diante de favorito na 1ª rodada do US Open

Thiago Monteiro foi eliminado na primeira rodada do US Open, último Grand Slam do ano. O cearense teve um cabeças de chave pela frente e acabou se despedindo na estreia com derrota por 3 a 0 para o francês Ugo Humbert.



Primeiro brasileiro a jogar no US Open, Monteiro sabia que teria uma ingrata missão diante do francês Ugo Humbert, 17º favorito, mas prometia muita luta. Precisava, contudo, do saque, diferencial do adversário, para fazer frente.



O primeiro set foi igual até 3 a 2, quando Humbert quebrou a abriu frente para fechar em 6/3. Monteiro reagiu e abriu 3 a 0 no set seguinte, depois 4 a 1. Quando parecia embalar e caminhar para o empate, sofreu apagão, levou cinco pontos seguidos e perdeu por 6/4.



O crescimento do francês desanimou o brasileiro, quebrado logo no primeiro game do terceiro set. Sem conseguir devolver a quebra, Monteiro se despediu com 6/4 após 2h18 de jogo e parciais de 6/3, 6/4 e 6/4.

