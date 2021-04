Ceará e Bahia têm o mesmo calendário até as duas finais, mas desgaste do Vovô será maior

Ceará e Bahia chegam à final da Copa do Nordeste com um calendário semelhante, mas com diferenças que fazem a caminhada do Vovô mais pesada. O Alvinegro e o time baiano têm em comum, entre os jogos do dia 1 e 8, datas das duas finais, a Copa Sul-Americana e o Estadual em disputa, mas os jogos do Ceará serão fora de casa e com viagens longas, enquanto o Bahia jogará as duas em casa.

Os dois gigantes do Nordeste, que travam queda de braço na competição regional, entraram em campo nessa terça-feira (27), pela Sul-Americana. O Alvinegro empatou em 0 a 0 diante do Arsenal de Sarandí, na Argentina, e o Tricolor goleou por 5 a 0 o Guabirá/BOL, em Pituaçu.

A diferença é a viagem que o Alvinegro fez até a Argentina para duelar com o "El Arse" antes de se enfrentarem em Salvador, no dia 1º. O outro ponto relevante é que o Bahia levou a campo apenas jogadores reservas e, assim, descansou o grupo titular.

Adiados

O Bahia até jogaria no dia seguinte com o Jacuipense, com seu time "B", ou seja, reserva, mas a Federação Baiana de Futebol (FBF) adiou os jogos do time para adequar outras partidas do calendário do rival Vitória.

O "descanso" do Bahia é entendido como mais um obstáculo para o Ceará, já que o Vovô tem a retomada do Estadual prevista para o dia seguinte ao jogo de ida da final do Nordestão, ao enfrentar o Pacajus no Castelão, mas o Alvinegro jogará com um time reserva, formado por jogadores do Sub-23 e outros menos utilizados. Ou seja, não haverá desgaste para os titulares.

Já no meio de semana, antes do segundo jogo da final no dia 8 no Castelão, as duas equipes voltam a jogar pela Copa Sul-Americana, com mais uma diferença de desgaste e logística. Enquanto o Vovô viaja para para a Bolívia e encara o Bolívar nos 3.640 metros de altitude de La Paz, o Esquadrão de Aço enfrenta o Independiente/ARG, na Fonte Nova, ou seja, mais uma vez em casa.