Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (29)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:10)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quinta-feira (29) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (29), NA NBA
- 21h | Washington Wizards x Milwaukee Bucks | Prime Video
- 21h | Philadelphia 76ers x Sacramento Kings | League Pass
- 22h | Chicago Bulls x Miami Heat | League Pass
- 22h | Atlanta Hawks x Houston Rockets | League Pass
- 22h30 | Dallas Mavericks x Charlotte Hornets | League Pass
- 23h | Denver Nuggets x Brooklyn Nets | League Pass
- 23h | Phoenix Suns x Detroit Pistons | League Pass
- 23h30 | Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder | Prime Video
