Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (29)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:10)
Jogada
Legenda: Deni Avdija, jogador do Washington Wizards, durante jogo da NBA
Foto: Vaughn Ridley / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quinta-feira (29) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (29), NA NBA

  • 21h | Washington Wizards x Milwaukee Bucks | Prime Video
  • 21h | Philadelphia 76ers x Sacramento Kings | League Pass
  • 22h | Chicago Bulls x Miami Heat | League Pass
  • 22h | Atlanta Hawks x Houston Rockets | League Pass
  • 22h30 | Dallas Mavericks x Charlotte Hornets | League Pass
  • 23h | Denver Nuggets x Brooklyn Nets | League Pass
  • 23h | Phoenix Suns x Detroit Pistons | League Pass
  • 23h30 | Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder | Prime Video
Assuntos Relacionados
Foto de Botafogo e Cruzeiro durante jogo da Série A do Brasileirão 2025

Jogada

Botafogo x Cruzeiro na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 12 minutos
Mirassol e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (29) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro

Jogada

Mirassol x Vasco na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 30 minutos
Foto de Deni Avdija, jogador do Washington Wizards, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (29)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 45 minutos
Foto de Arthur Cabral comemorando gol pelo Botafogo, que entra em campo nesta terça-feira (29)

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2026

Daniel Farias Há 50 minutos
Flamengo perde e ex-jogadores de Ceará e Fortaleza marcam

Jogada

Flamengo perde e ex-jogadores de Ceará e Fortaleza marcam; veja resultados do 1º dia da Série A

Seis atletas que passaram por Ceará ou Fortaleza balançaram as redes na rodada de abertura, que também teve tropeço rubro-negro e empates de destaque

Daniel Farias 29 de Janeiro de 2026
Amorim é anunciado pelo Genoa em negociação que vai render milhões ao Fortaleza

Jogada

Amorim é anunciado pelo Genoa em negociação que vai render milhões ao Fortaleza

Formado no Leão, meia de 20 anos vai atuar no futebol italiano e garante retorno financeiro ao clube cearense

Daniel Farias 29 de Janeiro de 2026