CBF detalha datas e horários das finais entre Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste; confira

Na tarde desta segunda-feira (26), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as datas e horários das finais da Copa do Nordeste 2021. Os duelos acontecerão nos dias 01/05 (sábado) e 08/05 (sábado), às 16h.

Confira partidas da final da Copa do Nordeste

01/05/2021 (sábado) – Bahia x Ceará, às 16h, no Estádio de Pituaçu

08/05/2021 (sábado) – Ceará x Bahia, às 16h, na Arena Castelão

Regulamento

Por ter melhor campanha geral na Copa do Nordeste, o título do regional será decidido na Arena Castelão, com mando de campo do Ceará.

A final do torneio é disputado em jogos de ida e volta. Para desempate, os critérios observados são: maior saldo de gols ou cobranças de pênaltis.

Invencibilidade na Copa do Nordeste

Atual campeão da Copa do Nordeste, o Ceará chega à final da edição 2021 como a única equipe invicta. Ao todo, na atual temporada, o Vovô disputou 10 partidas, venceu seis e empatou quatro.

No entanto, a invencibilidade alvinegra é ainda maior. No último sábado (24), ao vencer o Vitória/BA e garantir vaga na final da Copa do Nordeste, o Ceará chegou ao 22° jogo sem perder na competição. A última derrota foi para o Náutico, nas quartas de final, em 2019.