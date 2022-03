Ceará divulga chegada aos 37 mil sócios-torcedores e libera check-in pra jogo contra o CRB

Neste domingo (20), o Ceará divulgou ter alcançado a expressiva marca de 37 mil sócios-torcedores e liberou check-in pra jogo contra o CRB, na quinta-feira (24), no Castelão às 19 horas pelas quartas de finais da Copa do Nordeste. O Alvinegro de Porangabuçu soma exatamente 37.046 em contagem atualizada do portal Sócio Vozão, que acompanha em tempo real o número de sócios do clube.

Meta dos 40 mil

O clube espera em breve chegar aos 40 mil sócios na data do duelo contra CRB, ao prorrogar o "Feirão 40K", com preços especiais em seus programas de sócio-torcedor.

Check-in liberado

Para o duelo com os alagoanos, os mais de 37 mil sócios-torcedores do Vozão já podem assegurar seu lugar no Castelão após o clube liberar o check-in para o jogo.

Garanta já a sua presença no próximo jogo do Vozão contra o CRB/AL, pelas quartas de final da #CopaDoNordeste!🏁



Check-in aberto para os planos Vovô de Ouro, O Mais Querido, Campeão da Popularidade e Netinhos do Vovô. pic.twitter.com/skbrVEzraz — Ceará SC | #UnidosSomosImbatíveis (@CearaSC) March 20, 2022

Torcedores associados aos planos Vovô de Ouro, Mais Querido e Campeão da Popularidade já podem acessar o portal oficial do Sócio Vozão e garantir sua presença na partida.