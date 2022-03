Tiago Nunes valoriza melhor campanha do Ceará no Nordestão: "Agora é decidir em casa"

O técnico Tiago Nunes mostrou-se satisfeito com o desempenho do Ceará na vitória contra o Campinense, neste sábado (19), no estádio Amigão, e com a campanha do clube na Copa do Nordeste, com a classificação na liderança de seu grupo e geral. Ele também projetou o confronto da semana que vem pelas quartas de finais contra o CRB, no Castelão eu jogo único.

"A equipe jogou compacta, organizada, transpirou e venceu mais uma vitória fora de casa. Provou que é uma equipe confiável. Sei que exigência de jogar no Ceará é grande, por se tratar de um time de massa, mas fomos lideres da 1ª Fase, com boas atuações na maioria dos momentos. Vamos valorizar o esforço e a competência do clube para isso. Os números comprovam, estou muito satisfeito com até este momento, mas agora começa tudo do zero", disse ele.

Adversário

Em seguida, o treinador projetou o confronto com o CRB, adversário das quartas de finais da Copa do Nordeste.

"Temos uma pequena vantagem, de decidir em casa, e esperamos contar com o fator local, com o torcedor, para nos classificarmos. Vamos enfrentar um adversário duríssimo, que sabe jogar mata-mata".

Confira a coletiva do técnico do Ceará

