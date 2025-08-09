Ceará brinca com Botafogo após goleada sofrida do Fortaleza: ‘vai um chocolate aí?’

O Botafogo comemorou a goleada histórica por 5 a 0 aplicada no Fortaleza, neste sábado (9), na Arena Castelão, pela Série A do Brasileiro, junto do Ceará, justamente o arquirrival do time tricolor.

Através da conta oficial na rede social X, o perfil carioca publicou “Boa noite, Ceará”, que respondeu com “Saudações Alvinegras, Botafogo! Vai um chocolate, aí?”, em alusão direta ao placar elástico.

Depois disso, o Botafogo também publicou uma foto em que reuniu o zagueiro David Ricardo e os atacantes Artur Victor e Arthur Cabral, todos revelados pelo Ceará, com a frase: “A selfie do trio que jogou em casa no Castelão”. O Vovô respondeu apenas com “Cidade Vozão”, que é sede da base.

Em campo, o trio foi titular. David Ricardo marcou um gol, enquanto Arthur Cabral balançou as redes e ainda concedeu uma assistência. Na comemoração da bola na rede, no fim do 1º tempo, o atleta teve uma leve discussão com o lateral-direito leonino Tinga, apesar de garantir que não provocou.

"Estou muito feliz de marcar gol aqui, diante de uma boa partida, do nosso torcedor, mas tinha esquecido como é difícil jogar aqui, um calor absurdo, o campo não ajuda, mas consegui abrir o placar. Depois do gol, eu nem provoquei, o Tinga quis (reclamar), mas é futebol", disse no intervalo.

Na tabela de classificação, o Botafogo subiu para a 5ª posição, com 29 pontos, enquanto o Fortaleza permaneceu na 18ª posição da tabela, dentro da zona de rebaixamento da Série A, com apenas 15.