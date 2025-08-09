Diário do Nordeste
Clássico-Rei ganha novo capítulo com provocações de Ceará e Fortaleza nas redes

A troca de farpas começou às vésperas do Dia dos Pais

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 20:40)
Jogada
Legenda: Ceará e Fortaleza protagonizam o Clássico-Rei, em uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro
Foto: Davi Rocha / SVM

Clássico-Rei ganhou um novo capítulo na rivalidade, mas fora de campo. Na véspera do Dia dos Pais, comemorado neste domingo (10), Ceará e Fortaleza trocaram provocações nas redes sociais neste sábado (9).

O Vovô partiu na frente. Com o pretexto da paternidade, mostrou diversos gols decisivos em grandes vitórias no embate com personagens emblemáticos como Sérgio Alves, Mota, Arthur Cabral e Vina. E ressaltou: “quem é pai dentro de campo não pode deixar de homenagear quem é pai fora dele”.

No atual momento, inclusive, o time alvinegro detém uma invencibilidade de nove partidas contra o arquirrival, conquistando um bicampeonato cearense no intervalo, além de uma classificação diante do Fortaleza na Copa do Nordeste de 2023. Em 2025, inclusive, são três vitórias e um empate.

Já o Fortaleza não perdeu tempo e respondeu com outra publicação. O Leão focou nas campanhas históricas, melhores que o Ceará, e citou diversos feitos, como participações na Libertadores, G-4 da Série A, além da presença constante na elite, o que inclui modalidades como basquete e futsal.

A instituição também aproveitou para ressaltar que aparece na frente do arquirrival em diferentes rankings, seja na Conmebol ou na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com o tema de “fortalecentrismo”, terminou o post ressaltando que diante disso, “o rival olha para o Fortaleza”.

