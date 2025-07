Ceará anuncia venda do atacante João Victor a time da Hungria

O Ceará anunciou nesta quinta-feira (17) a venda do atacante João Victor para o Zalaegerszeg F.C, da Hungria. O clube ainda permanece com 35% dos direitos econômicos do jogador. A negociação tem metas de participações em jogos, que podem render até 200 mil euros ao Vovô. O atleta, formado na base do clube cearense, já se despediu nas redes sociais.

O atacante de 21 anos defendeu a equipe profissional em 23 partidas. Além disso, integrou o elenco que garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2025, além do Campeonato Cearense deste mesmo ano.

Em nota, o clube agradeceu ao jogador pelo período em que defendeu a camisa alvinegra. Nas redes sociais, João Victor se despediu do Vovô.

"Um misto de vários sentimentos, mas com certeza, o maior deles é o de GRATIDÃO. Gratidão pelo clube que abriu as portas pra mim com 15 anos, a realizar o meu sonho e me formar como homem. É hora de dizer um até logo ao maior do estado, por onde eu estiver, levarei o Vozão em meu coração", escreveu o atleta.