Lucas Mugni recusa primeira proposta de renovação feita pelo Ceará

A diretoria do Ceará abriu negociações para a renovação de contrato com o meia argentino Lucas Mugni. O Diário do Nordeste apurou que as partes mantêm contato, com uma reunião entre o staff e o presidente alvinegro João Paulo Silva marcada para o próximo sábado (19), em Porto Alegre/RS. A primeira proposta foi recusada.

A oferta do Vovô foi de extensão contratual por uma temporada, mas o agente do atleta deseja um maior período. Deste modo, a tendência é que as tratativas avancem no fim de semana.

Em Porangabuçu desde 2024, Mugni é um dos titulares do técnico Léo Condé. No entanto, o contrato se encerra no fim de 2025, o que já possibilita que o jogador assine um pré-contrato com qualquer equipe, o que resultaria em saída sem a compensação financeira ao Ceará em dezembro.

Com 33 anos, tem 75 partidas com a camisa alvinegra, com seis gols e 18 assistências. Por acúmulo de cartões, está suspenso para o duelo deste domingo (20), às 11h, contra o Internacional, no Beira-Rio/RS, pela Série A do Brasileiro.