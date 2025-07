Ceará encaminha saída de Ramon Menezes para Sport; Vovô recebe compensação financeira

O Ceará encaminhou a saída do zagueiro Ramon Menezes para o Sport. Com contrato até o fim de 2025, o departamento de futebol alvinegro trabalha em compensação financeira para liberar o atleta de modo imediato. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Em Porangabuçu desde 2024, o defensor de 30 anos soma 36 jogos com a camisa alvinegra, com três gols. A chegada ocorreu após passagem pelo CRB, mas não se estabeleceu como titular por conta de problemas físicos. Na atual temporada, até se recuperou, mas não assumiu a posição.

Deste modo, a negociação é tida como positiva para todos as partes. O Vovô ameniza a folha salarial e recebe receita, enquanto Ramon Menezes pode ganhar mais minutos no Sport. Em contrapartida, a gestão não deseja buscar mais um zagueiro no mercado para efetuar reposição.

No elenco, as demais opções do técnico Léo Condé para a Série A são: Marllon, Willian Machado, Éder, Marcos Victor, Gabriel Lacerda e Luiz Otávio, que faz tratamento no departamento médico.