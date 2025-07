Análise: Derrota do Ceará em jogo fraco evidencia necessidade de reforços

O Ceará foi derrotado pelo Corinthians por 1x0 no Castelão nesta quarta-feira (16) pela Série A. O time alvinegro competiu como de costume, mas ofensivamente não criou nada.

Claro que pesaram os desfalques de Pedro Raul e Pedro Henrique, e as ausências evidenciam a necessidade de reforços

Se defensivamente o Ceará vai vem e tem boas peças, o elenco precisa ser reforçado no setor criativo.

Condé precisa de um meia mais criativo, que finalize, e atacantes que chutem mais. O Ceará carece de mais um jogador assim para opção a Mugni se ele estiver apagado, como hoje.

E na frente nem se fala. Aylon e Fernandinho, os escolhidos por Condé, são muito limitados. E para mudar o jogo no 2º tempo, o elenco mostra ainda mais limitação.

Assim, o Ceará não fez Hugo Souza, goleiro corinthiano, trabalhar. Nem Galeano conseguiu algo, o unico titular do ataque em campo.

O jogo se encaminhava para um 0x0 justo quando uma rara falha defensiva de Matheus Bahia, Marllon e Bruno Ferreira permitiu o gol do Corinthians.

O alerta está sendo feito restando 25 jogos para o Ceará na Série A. A vantagem para o Z4 ainda é boa, confortável, mas a equipe precisa de mais repertório para sobreviver na Série A. A limitação no orçamento do clube é visível, mas não dá para ir até o fim da Série A com o elenco que está aí. As atuações do Ceará estão no limite.

A janela está aberta e os reforços precisam chegar. E logo.