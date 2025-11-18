Ceará anuncia mais de 40 mil torcedores confirmados contra o Internacional

Mais de 40 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre Ceará e Internacional, no dia 20 de novembro, às 21h30, em partida válida pela 34ª rodada da Série A do Brasileirão. A marca foi atingida dois dias antes do confronto.

Para esta partida, o Ceará fez uma promoção especial para mulheres, que têm 50% de desconto na compra dos ingressos. Conforme parcial divulgada nesta terça-feira (18), mais de 40 mil torcedores já estão confirmados para o programa.

PREÇO DOS INGRESSOS

Superior norte: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia-entrada)

Acompanhante de sócio: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada)

Inferior norte: Esgotado

Superior central: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada)

Inferior central: R$ 120 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)

Inferior sul: R$ 40 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada)

Especial: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)

Premium: Esgotado

POSSIBILIDADE DE RECORDE DE PÚBLICO

De acordo com matéria publicada pelo Diário do Nordeste, o Ceará caminha para estabelecer seu novo recorde de média de público na Série A. Até aqui, o Vovô tem uma média de 32.904 pagantes por jogo no Brasileirão em 2025.

Essa marca coloca o clube como detentor da sexta maior média da competição. Número que estabelece, pelo menos até agora, um novo recorde. Considerando as oito participações no Brasileirão, a maior média de público foi de 2022: 30.471 por partida.