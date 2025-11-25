Ceará anuncia mais de 15 mil torcedores confirmados contra o Cruzeiro
Partida pela Série A do Brasileirão acontece no próximo sábado (29), na Arena Castelão
Mais de 15 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre Ceará e Cruzeiro, no próximo sábado (29), às 21h, em partida válida pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão. A marca foi atingida quatro dias antes do confronto.
Para esta partida, o Ceará fez uma promoção de ingressos, com preços a partir de R$ 10. A expectativa do clube é de ter um bom público para empurrar o time na busca por atingir os 45 pontos que garantem a permanência na elite do Campeonato Brasileiro..
PREÇO DOS INGRESSOS
- Superior Norte: R$ 170 (inteira) | R$ 85 (meia-entrada)
- Acompanhante de sócio-torcedor: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia-entrada)
- Inferior Norte: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
- Superior Central: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia-entrada)
- Inferior Central: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia-entrada)
- Inferior Sul: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
- Especial: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia-entrada)
- Premium: R$ 300 (inteira) | R$ 150 (meia-entrada)
