Ceará anuncia mais de 15 mil torcedores confirmados contra o Cruzeiro

Partida pela Série A do Brasileirão acontece no próximo sábado (29), na Arena Castelão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:59)
Jogada
Legenda: Torcida do Ceará no Castelão
Foto: Kid Junior/SVM

Mais de 15 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre Ceará e Cruzeiro, no próximo sábado (29), às 21h, em partida válida pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão. A marca foi atingida quatro dias antes do confronto.

Para esta partida, o Ceará fez uma promoção de ingressos, com preços a partir de R$ 10. A expectativa do clube é de ter um bom público para empurrar o time na busca por atingir os 45 pontos que garantem a permanência na elite do Campeonato Brasileiro..

PREÇO DOS INGRESSOS

  • Superior Norte: R$ 170 (inteira) | R$ 85 (meia-entrada)
  • Acompanhante de sócio-torcedor: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia-entrada)
  • Inferior Norte: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
  • Superior Central: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia-entrada)
  • Inferior Central: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia-entrada)
  • Inferior Sul: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
  • Especial: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia-entrada)
  • Premium: R$ 300 (inteira) | R$ 150 (meia-entrada)
Torcida do Ceará

Jogada

