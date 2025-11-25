Ceará anuncia mais de 15 mil torcedores confirmados contra o Cruzeiro

Mais de 15 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre Ceará e Cruzeiro, no próximo sábado (29), às 21h, em partida válida pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão. A marca foi atingida quatro dias antes do confronto.

Para esta partida, o Ceará fez uma promoção de ingressos, com preços a partir de R$ 10. A expectativa do clube é de ter um bom público para empurrar o time na busca por atingir os 45 pontos que garantem a permanência na elite do Campeonato Brasileiro..

PREÇO DOS INGRESSOS