Ceará anuncia lateral-direito Fabiano Souza, ex-Moreirense/POR

O Ceará anunciou nesta segunda-feira (27), a contratação do lateral-direito Fabiano Souza. Ele chega ao Vovô para um contrato de empréstimo junto ao Moreirense/POR, válido até o fim de 2025. O Diário do Nordeste anunciou com exclusividade a contratação dele no último dia dia 23.

Ele chega para suprir a ausência do lateral-direito português Rafael Ramos, que precisará passar por um procedimento cirúrgico após ter diagnosticada uma lesão ligamentar no tornozelo direito. A informação foi confirmada pelo clube em boletim do departamento médico.

Formado na base da Penapolense/SP, Fabiano foi para o futebol português ainda antes de estrear profissionalmente no Brasil. Na Europa, iniciou sua trajetória pelo Sporting Braga, clube em que defendeu as equipes Sub-19, Sub-23, B, além do time principal, após uma breve passagem pela Académica/POR.

A trajetória dele no futebol português teve uma pausa na temporada 2022/23, quando Fabiano foi para o futebol turco, onde defendeu o Kasimpasa/TUR. Em 2023, o lateral retornou para Portugal e, desde então, defendia o Moreirense/POR.



Ficha técnica

Fabiano Josué de Souza Silva (Fabiano Souza)

Posição: Lateral-direito

Naturalidade: Presidente Prudente/SP

Data de nascimento: 14/03/2000

Clubes onde passou: Braga/POR, Académica/POR, Kasimpasa/TUR, Moreirense/POR e Ceará.