Ceará anuncia ingressos promocionais para jogo contra o Cruzeiro; veja valores
Equipes se enfrentam no sábado (29) pela Série A do Brasileirão, no Castelão
A realização de check-in para sócios-torcedores para a partida entre Ceará e Cruzeiro, pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão, já está liberada. A venda de ingressos também já foi iniciada nesta terça-feira (25), com ingressos a partir de R$ 10.
Esta será a penúltima partida do Ceará em casa na temporada 2025. Neste jogo, o Vovô busca se recuperar após perder por 3 a 0 para o Mirassol, na última segunda-feira (24). O time tem 42 pontos e está atualmente na 14ª colocação.
CHECK-IN
Os sócios-torcedores do Ceará já podem confirmar presença na partida através do site sociovozao.com. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.
VENDA DE INGRESSOS
Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site vozaotickets.com e nos pontos de venda de ingressos do clube.
- Superior Norte: R$ 170 (inteira) | R$ 85 (meia-entrada)
- Acompanhante de sócio-torcedor: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia-entrada)
- Inferior Norte: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
- Superior Central: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia-entrada)
- Inferior Central: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia-entrada)
- Inferior Sul: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
- Especial: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia-entrada)
- Premium: R$ 300 (inteira) | R$ 150 (meia-entrada)