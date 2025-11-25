Ceará anuncia ingressos promocionais para jogo contra o Cruzeiro; veja valores

A realização de check-in para sócios-torcedores para a partida entre Ceará e Cruzeiro, pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão, já está liberada. A venda de ingressos também já foi iniciada nesta terça-feira (25), com ingressos a partir de R$ 10.

Esta será a penúltima partida do Ceará em casa na temporada 2025. Neste jogo, o Vovô busca se recuperar após perder por 3 a 0 para o Mirassol, na última segunda-feira (24). O time tem 42 pontos e está atualmente na 14ª colocação.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Ceará já podem confirmar presença na partida através do site sociovozao.com. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site vozaotickets.com e nos pontos de venda de ingressos do clube.