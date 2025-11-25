Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará anuncia ingressos promocionais para jogo contra o Cruzeiro; veja valores

Equipes se enfrentam no sábado (29) pela Série A do Brasileirão, no Castelão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Torcida do Ceará na Arena Castelão
Foto: Thiago Gadelha/SVM

A realização de check-in para sócios-torcedores para a partida entre Ceará e Cruzeiro, pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão, já está liberada. A venda de ingressos também já foi iniciada nesta terça-feira (25), com ingressos a partir de R$ 10.

Esta será a penúltima partida do Ceará em casa na temporada 2025. Neste jogo, o Vovô busca se recuperar após perder por 3 a 0 para o Mirassol, na última segunda-feira (24). O time tem 42 pontos e está atualmente na 14ª colocação.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Ceará já podem confirmar presença na partida através do site sociovozao.com. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site vozaotickets.com e nos pontos de venda de ingressos do clube.

  • Superior Norte: R$ 170 (inteira) | R$ 85 (meia-entrada)
  • Acompanhante de sócio-torcedor: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia-entrada)
  • Inferior Norte: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
  • Superior Central: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia-entrada)
  • Inferior Central: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia-entrada)
  • Inferior Sul: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
  • Especial: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia-entrada)
  • Premium: R$ 300 (inteira) | R$ 150 (meia-entrada)
Assuntos Relacionados
Philadelphia 76ers

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (25)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 33 minutos
Foto da torcida do Ceará na Arena Castelão

Jogada

Ceará anuncia ingressos promocionais para jogo contra o Cruzeiro; veja valores

Equipes se enfrentam no sábado (29) pela Série A do Brasileirão, no Castelão

Daniel Farias Há 41 minutos
Foto de jogadores de Flamengo e Palmeiras, que estão disputando o título da Série A do Brasileirão

Jogada

Definição de título entre Flamengo e Palmeiras nesta terça interessa ao Ceará; entenda

Título da Série A do Brasileirão 2025 pode ser conquistado pelo Flamengo nesta terça-feira

Daniel Farias Há 48 minutos
Foto de jogo do Barcelona

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (25)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 25 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora
MARACA e-Xtreme

Jogada

Competição de motocross reúne maiores nomes da modalidade em Maracanaú e rende disputas emocionantes

Primeira edição do evento busca levar espetáculos de alto nível para diferentes regiões do Ceará

Redação Há 1 hora
Foto de Vinícius Zanocelo, jogador do Ceará

Jogada

Quais as chances de rebaixamento do Ceará na Série A após derrota para o Mirassol?

Probabilidade foi atualizada depois do Vovô perder para o Mirassol por 3 a 0

Daniel Farias Há 1 hora