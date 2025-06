Ceará acerta saída do atacante Lelê e vai receber compensação financeira

O atacante Lelê está de saída do Ceará. O jogador está sendo negociado pelo Fluminense com uma equipe do futebol japonês e não vestirá mais a camisa do Vovô. A informação foi publicada inicialmente pelo Futebolês e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Como o contrato de empréstimo de Lelê com o Ceará foi rompido antes do fim, o Vovô receberá uma compensação financeira, que ainda não teve o seu valor confirmado. Lelê já não havia sido relacionado para a partida contra o Sampaio Corrêa, no sábado (7).

Lelê disputou nove jogos com a camisa do Ceará, mas não somou nenhuma participação em gol na temporada. Ele foi muito criticado por torcedores do Vovô, principalmente diante de chances perdidas ao longo das partidas em que esteve em campo.

O Ceará agora conta com três opções de centroavante no elenco: Pedro Raul, titular da posição, Aylon, que pode atuar em outras posições no ataque, e Guilherme, jovem da base promovido ao time profissional e que foi titular contra o Sampaio Corrêa.