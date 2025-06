Botafogo anuncia Arthur Cabral e negociação rende milhões ao Ceará; veja valor

O Botafogo anunciou, neste domingo (8), a contratação do centroavante Arthur Cabral junto ao Benfica, de Portugal. Na operação, o time carioca vai investir € 15 milhões (aproximadamente R$ 95 milhões), entre valores fixos e metas de desempenho, por um contrato até o fim de 2018. Assim, a diretoria do Ceará monitora a situação, em uma negociação que rende milhões aos cofres alvinegros.

Isso porque o Vovô é detentor de 2,6% do total de qualquer negociação de venda do atacante de 27 anos. O percentual é oferecido devido ao Mecanismo de Solidariedade da Fifa, que beneficia os clubes formadores, com um índice que pode chegar até 5%. O montante é obrigatório na operação: quando o Benfica-POR o comprou, por exemplo, o time ganhou R$ 2,7 milhões.

Deste modo, a equipe cearense receberá mais R$ 2,5 milhões com a nova venda. O processo consolida Arthur Cabral como um grande caso de sucesso do investimento nas categorias de base. Mesmo fora de Porangabuçu, segue rendendo receita aos cofres alvinegros. Somando todas as últimas operações (Palmeiras, Fiorentina-ITA, Basel-SUI e Benfica-POR), o Ceará já passou dos R$ 30 milhões em arrecadação.

Legenda: Destaque na Europa, Arthur Cabral foi convocado para a Seleção Brasileira em 2021 Foto: Matheus Meyohas / CBF

No futebol português desde 2023, somou 77 jogos, com 18 gols e cinco assistências. A saída do Ceará foi em 2019, negociado com o Palmeiras. Depois disso, se estabeleceu no futebol europeu pelo alto índice de artilharia, sendo sondado por diversos mercados. O ápice foi em 2021, quando foi convocado para a Seleção Brasileira principal.

RECEITAS DO CEARÁ COM ARTHUR CABRAL