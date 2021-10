Ex-Ceará, Arthur Cabral é convocado para a Seleção Brasileira; veja gols pelo Basel

O atacante Arthur Cabral, do Basel-SUI, foi convocado nesta sexta-feira (01) para a rodada tripla das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O brasileiro, revelado pelo Ceará Sporting Club, substituirá Matheus Cunha, cortado da relação por uma lesão muscular na coxa esquerda.

O atleta se apresentará oficialmente à seleção na segunda-feira (4). Antes, Arthur Cabral defenderá o Basel contra o Luzem, pela 9ª rodada do Campeonato Suíço. O atacante é o artilheiro do torneio, com 11 gols.

Em entrevista ao site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Arthur Cabral relatou "choque" após receber ligação de Juninho Paulista (coordenador da Seleção Brasileira).

"Estava em casa e por volta das nove horas me ligou um número desconhecido do Rio de Janeiro. Geralmente eu não atendo, mas hoje atendi e era o Juninho (Paulista, coordenador da Seleção Brasileira). Lembro até a parte em que ele se apresentou, entrei em choque. Depois não lembro de mais nada."

Veja gols pelo Basel

Convocação para a Seleção Olímpica

Em 2019, Arthur Cabral recebeu o "primeiro chamado" para a Seleção Brasileira. Na ocasião, o atacante paraibano foi convocado por André Jardine para dois jogos preparatórios, visando os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. O atleta, no entanto, não figurou na lista de convocados para a competição olímpica.

Artilheiro da Europa

O atacante é o artilheiro da Europa na temporada 2021-2022, com 20 gols marcados em 16 partidas. Na vitória do Basel contra o Kairat, do Cazaquistão, pela UEFA Conference League, o brasileiro abriu o marcador e igualou o número de gols marcados na temporada 2020-2021, desta vez, com 20 jogos a menos.