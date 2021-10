Seleção Brasileira corta Matheus Cunha e pode abrir espaço para mais um atacante

A CBF anunciou nesta sexta-feira (1º) a desconvocação da Seleção Brasileira de Matheus Cunha, atacante do Atlético de Madrid-ESP. Importante na conquista do ouro nas Olimpíadas de Tóquio, o jogador de 22 anos deixou a lista oficial após a constatação de uma lesão muscular na coxa esquerda.

A comissão técnica de Tite ainda não se pronunciou sobre um possível substituto. Em convocações recentes, quando um atleta não conseguiu a atuar, o treinador do Brasil optou por realizar a escolha de uma nova peça para a posição a fim de expandir o leque de alternativas.

PRÓXIMOS JOGOS DO BRASIL NAS ELIMINATÓRIAS DA COPA:

07.10 - Venezuela x Brasil | às 20h30, no estádio Olímpico, em Caracas-VEN.

10.10 - Colômbia x Brasil | às 18hh no Metropolitano, em Barranquilla-COL.

14.10 - Brasil x Uruguai | às 20h30, na Arena da Amazônia, em Manaus/AM.

Legenda: O técnico Tite é o responsável por anunciar a convocação da Seleção Brasileira Foto: AFP

A convocação ocorreu com foco em três partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul. O time nacional tem pela frente Venezuela (7/10), Colômbia (10/10) e Uruguai (14/10). Na classificatória, está na liderança isolada com 100% de aproveitamento após oito confrontos.

A última lista divulgada, na sexta anterior (24), tinha outros seis atacantes: Neymar (PSG-FRA), Antony (Ajax-HOL), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City-ING), Raphinha (Leeds-ING) e Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP). Ao todo, 25 jogadores foram chamados.

VEJA A ÚLTIMA LISTA DE CONVOCADOS: GOLEIROS Alisson (Liverpool-ING)

Éderson (Manchester City-ING)

Weverton (Palmeiras) LATERAIS DIREITOS Danilo (Juventus-ITA)

Emerson (Tottenham-ING) LATERAIS ESQUERDOS Alex Sandro (Juventus-ITA)

Guilherme Arana (Atlético/MG) ZAGUEIROS Militão (Real Madrid-ESP)

Lucas Veríssimo (Benfica-POR)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Thiago Silva (Chelsea-ING) VOLANTES Casemiro (Real Madrid-ESP)

Edenílson (Internacional)

Fabinho (Liverpool-ING)

Fred (Manchester United-ING)

Gerson (Olympique de Marseille-FRA) MEIAS Everton Ribeiro (Flamengo)

Lucas Paquetá (Lyton-FRA) ATACANTES Neymar (Paris Saint-Germain-FRA)

Antony (Ajax-HOL)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid-ESP) - cortado por lesão

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Gabriel Jesus (Manchester City-ING)

Raphinha (Leeds-ING)

Vinicius Junior (Real Madrid-ESP)