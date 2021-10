Com 20 jogos a menos, Arthur Cabral iguala gols pelo Basel da temporada 2020-2021

O atacante Arthur Cabral, do Basel-SUI, é o artilheiro do futebol europeu na temporada 2021-2022, com 20 gols marcados. O número é o mesmo que o atleta alcançou ao longo do último ano, mas com um detalhe: dessa vez, necessitou de 20 partidas a menos para atingir o índice dentro de campo.

O feito foi obtido nesta quinta-feira (30), quando balançou as redes na vitória por 4 a 2 contra o Kairat, do Cazaquistão, pela Uefa Conference League. O tento ocorreu durante a 16ª exibição. Em 2020, Arthur participou de 36 confrontos.

Um dos desejos do centroavante é conseguir igualar a melhor marca da carreira, conquistada com a camisa do Ceará em 2018. Na ocasião, foram 24 tentos, a principal fase artilheira do jogador, que foi revelado na base do time alviengro.

Legenda: Arthur Cabral foi revelado pelo Ceará e hoje atua no Basel, da Suíça Foto: JL Rosa / SVM

“Eu não trabalho com meta, minha meta é jogar amanhã e fazer gol, no outro jogo, gol de novo. Eu posso confessar que tenho uma gana de fazer mais gol do que eu fiz pelo Ceará na minha melhor temporada, quando eu fiz 24 gols. Mas aí vamos ver, se vai ser 30,40 ou 50, não tem isso de meta”, revelou em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste.

A grande fase rendeu uma premiação ao atleta no game FIFA 22. Arthur foi escolhido para a seleção da semana do modo Ultimate Team, em lista que reúne os destaques mundiais dos últimos dias, ficando ao lado de astros como Benzema, do Real Madrid.