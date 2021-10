Ex-Ceará, Arthur Cabral entra na seleção da semana do FIFA 22 e ganha carta especial

O atacante Arthur Cabral entrou na seleção da semana (OTW) do modo ultimate team do FIFA 22. A lista reúne os destaques do futebol mundial nos últimos dias com status especial aos indicados. Com 23 anos, é o artilheiro da Europa na temporada 2021-2022 com 20 gols pelo Basel, na Suíça.

Revelado na base do Ceará, o atleta está na lista com apenas mais dois brasileiros: os atacantes Gabriel Jesus, do Manchester City-ING, e Felipe Anderson, da Lazio-ITA. Arthur ficou com nota geral (rating) de 81 e foi indicado após marcar uma vez na vitória por 3 a 1 sobre o Zürich-SUI.

Os atributos principais são 78 de velocidade, 82 de finalização, 71 de passe, 79 de drible, 36 de defesa e 83 de físico. Nas características mais detalhadas, o jogador tem se destaca com 85 de posicionamento, 91 de cabeceio e 93 de força. O rating de Cabral na versão normal é 76.

O atacante francês Karim Benzema, do Real Madrid-ESP, recebeu os maiores status na seleção da semana. Ao todo, ficou com nota geral 90 após balançar as redes duas vezes, além de duas assistências, na goleada diante do Mallorca-ESP por 6 a 1 pelo Campeonato Espanhol.