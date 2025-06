Artilheiro do Ceará, Pedro Raul está entre maiores goleadores do Brasil em 2025; veja ranking

O atacante Pedro Raul atravessa um momento positivo em 2025. Artilheiro do Ceará no ano, o centroavante está também no rol dos principais goleadores do futebol brasileiro na atual temporada.

Com um dos gols na vitória alvinegra por 2 a 1 diante do Sampaio Corrêa-MA, neste sábado (7), no Maranhão, pela Copa do Nordeste, o atleta de 28 anos chegou a marca de 13 bolas na rede. Foram 12 pelo Ceará e um pelo Corinthians, equipe que detém os direitos econômicos do jogador, com um contrato até o fim de 2028.

Assim, está em 3º no ranking de goleadores junto de Yuri Alberto (Corinthians) e Tiago Marques (CSA). O topo da lista é do argentino Pablo Vegetti, do Vasco, com 18 gols, acompanhado pelo compatriota Germán Cano, do Fluminense, com 14, o mesmo número de Neto, do Confiança-SE.

Principais goleadores do futebol brasileiro em 2025