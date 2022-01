Ceará acerta compra de atacante Zé Roberto com Atlético-GO; confira valores e tempo de contrato

O Ceará anunciou a contratação do atacante Zé Roberto, ex-Atlético-GO, nesta quarta-feira (12). O atleta chega em definitivo ao Vovô com contrato de três temporadas, até o fim de 2024.

O Diário do Nordeste apurou que o valor da contratação é de R$ 1,2 milhão de reais pela aquisição de 60% dos direitos econômicos do jogador junto ao Dragão.

Aos 28 anos, o centroavante participou de 53 jogos pelo Dragão e marcou 16 gols em 2021. Revelado pelo Bahia de Feira, tem passagem por times como Mirassol, Ponte Preta e Daegu, da Coreia do Sul.

Com 1,80m de altura, tem como característica a finalização e o bom posicionamento dentro da área. A chegada ao time goiano foi em 2020, quando teve 60% dos direitos adquiridos, em contrato três anos.

Elenco do Ceará

A busca por um centroavante era uma das prioridades do departamento de futebol do Ceará para 2022. No mercado, a equipe também tentou as chegadas de Pablo e Gilberto, mas não avançou nas tratativas.

Com o anúncio oficial, é o 7º reforço para o ano vigente. Até o momento, as demais contratações foram: os laterais-direitos Michel Macedo e Nino Paraíba, o lateral-esquerdo Victor Luís, os volantes Richard e Richardson, e o atacante Iury Castilho.