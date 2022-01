Ceará encerra negociação com Pablo e vai buscar novas opções para ataque

A diretoria do Ceará encerrou as negociações com o São Paulo para contratar o atacante Pablo. O clube tinha aval da gestão paulista para conseguir um empréstimo, mas não obteve resposta do centroavante e busca novas opções para o setor.

O atleta de 29 anos seria emprestado até o fim da temporada com 100% do salário pago pelo time alvinegro. Pela passagem de destaque no Athletico-PR, quando trabalhou com o então técnico Tiago Nunes, era o principal alvo para a camisa 9 do Vovô, com a aprovação da atual comissão técnica.

Com o jogador descartado, o departamento de futebol tem outros nomes e deve iniciar tratativas. O presidente Robinson de Castro, em entrevista ao Canal do Nicola, no YouTube, falou que a equipe analisa possibilidades também no mercado sul-americano, mas a prioridade é o cenário nacional.

Elenco do Ceará

Para a função, no momento, o elenco conta com duas opções: Jael, que se recupera de grave lesão e será baixa nos primeiros meses do ano, e Cléber, que recebeu propostas do exterior e pode ser negociado. A busca por um centroavante é prioridade no Ceará, que anunciou cinco reforços.

As contratações foram: os laterais direitos Nino Paraíba e Michel Macedo, os volantes Richard e Richardson e o atacante Yuri Castilho. Para 2022, o foco da gestão é acertar com mais quatro reforços.