Sem acordo no futebol brasileiro, Camisa 9 do Ceará deve 'hablar español'

Não é à toa que o presidente Robinson de Castro tem adotado o chapéu 'El Mafioso'. Brincadeira. Mas o novo camisa 9 do Ceará pode ser realmente do futebol sul-americano.

Em entrevista ao podcast Preto no Branco, o comandante alvinegro deixou claro que as tratativas com outros atletas para a posição, como Gilberto e Pablo, pouco avançaram ou travaram, abrindo a possibilidade de um atacante estrangeiro.

"Temos nomes brasileiros, mas temos nomes sul-americanos. Estamos conversando com todos. Plano A, Plano B, Plano C, vamos conversando pra ver desses três nomes aqueles que vamos conseguir trazer. É uma posição que vai ter que gastar mais realmente", disse.

Sem dar detalhes sobre nomes, Robinson de Castro disse que já tem alvo certo para a tentativa de contratação. "Tem outro jogador do mercado Sul-americano que a gente gosta muito. Identificamos um jogador que achamos interessante. Encontramos um modelo financeiro".

Opinião

O setor de ataque é realmente a principal carência do time de Tiago Nunes. A outra era a lateral-direita, que teve bom incremento com as contratações de Michel Macedo e Nino Paraíba.

O camisa 9 é cercado de simbolismo no futebol brasileiro, mas é uma posição que não é obrigação num sistema tático. O Ceará precisa de boas opções para o ataque, independente da característica.