Michel Macedo exalta companheiros e comenta disputa por titularidade no Ceará: "buscar meu espaço"

O lateral-direito Michel Macedo foi apresentado à imprensa nesta terça-feira (11). Reforço para uma posição carente dentro do clube, o atleta comentou sobre a disputa que terá com Nino Paraíba e Buiú pela titularidade.

"Vai ser uma disputa muito sadia, muito boa. Não só com o Nino, mas também com o Buiú, que está retornando de lesão. São dois grandes jogadores. Vou procurar buscar fazer meu trabalho dentro do grupo, buscar meu espaço, para quando tiver oportunidade me sair bem. Vou trabalhar bastante em cada treino e cada jogo para dar o meu melhor."

O camisa 88 comentou ainda sobre a relação com o técnico Tiago Nunes e o conhecimento do estilo de jogo, além das características desejadas, que o comandante alvinegro quer para o seu elenco.

"Eu trabalhei com o Tiago Nunes no meu antigo clube (Corinthians). É um grande treinador. Gosta que os laterais sejam ofensivos. Acho que isso entra na minha característica. Temos que fazer um grande trabalho para poder jogar com ele. Espero demonstrar isso durante os treinos, para conseguir fazer um trabalho tranquilo quando chegar no jogo."

Com passagem pelo futebol europeu, Michel Macedo pontuou os aprendizados adquiridos no Almería e Las Palmas, da Espanha.

"Foram nove anos de europa. Bastante tempo. Aprendi bastante. A forma de jogo europeia é um pouco diferente da forma brasileira de jogar [...] Lá fora a gente aprende muito a marcar. É primeiro a marcação e depois o ataque. Eu pude ter essa experiência, aprendi bastante em relação a linha de quatro, certinho, e hoje posso estar colocando em prática."

Confira a coletiva na íntegra