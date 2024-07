Ceará paga parcela em atraso com Yokohama e pede queda de transfer ban à Fifa

O Ceará executou, na tarde desta segunda-feira (8), o pagamento da parcela em atraso junto ao Yokohama-JAP pela compra do atacante Saulo Mineiro e com isso solicitou à Fifa a retirada do transfer ban imposto por ela. O Vovô aguarda a liberação da entidade máxima do futebol para poder contratar reforços na janela de transferências que abre nesta quarta-feira (10).

O Vovô depositou R$ 1,12 milhão na conta do clube japonês e vai comunicar à Fifa logo que a transferência internacional for realizada, juntamente com a petição de queda do transfer ban. A punição deve ser retirada logo que o pagamento for comprovado junto ao Yokohama. O valor pago é referente à parcela de número 2 da compra de Saulo Mineiro, que custou R$ 3 milhões ao Alvinegro.

Por questão de diferença de fusos horários entre Brasil, Japão e Suíça, onde fica a Fifa, o prazo para a confirmação do pagamento e uma consequente queda do transfer ban é impreciso, mas o departamento jurídico do Vovô acredita que na quarta-feira (10) já estará livre da punição, de modo a dar liberdade ao departamento de futebol para contratar.

Essa foi a segunda vez que o Ceará sofreu transfer ban pelo atraso no pagamento das parcelas de Saulo Mineiro. O primeiro foi em março de 2024, tendo sido pago pelo time cearense em abril. Na época, o Alvinegro tentou um acordo com o Yokohama para parcelar a parcela em atraso, mas sem consenso, teve que pagar o valor de 206 mil dólares integralmente.